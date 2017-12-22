Подсчитано число бедных россиян

Более 20 миллионов россиян имеют доход ниже прожиточного минимума и живут за чертой бедности. Об этом сообщила председатель Счетной палаты Татьяна Голикова, передает ТАСС.

«Пока мы фиксируем, хоть и не такое как было ранее, в предыдущие периоды, высокое снижение доходов населения, но все-таки 1,4 процента — это достаточно высокий показатель», — сказала Голикова, добавив, что бюджет предусматривает средства на повышение реальных доходов россиян.

Ранее 22 декабря министр финансов России Антон Силуанов заявил о восстановлении доходов жителей России после спада: «В этом году у нас будет рост [заработной платы] больше трех процентов, в следующем году — тоже. Мы начинаем восстанавливать доходы населения».

В декабре Пенсионный фонд России сообщил, что в стране нет пенсионеров, живущих за чертой бедности.

Как заявляла Голикова в июне, число россиян, чей доход ниже прожиточного минимума, выросло в первом квартале 2017 года на 2 миллиона человек — до 22 миллионов (15 процентов всего населения страны).

По данным Счетной палаты, реальные располагаемые доходы россиян за январь-октябрь упали на 1,3 процента по сравнению с тем же периодом годом ранее.

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