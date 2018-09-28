Призвавший не стыдиться бедности Валуев объяснился

Депутат Государственной Думы от Брянской области, бывший боксер Николай Валуев объяснил, почему использовал фразу режиссера и писателя Василия Шукшина: «Бедным быть не стыдно, стыдно быть дешевым», отвечая на обращение пенсионерки о ее сложном материальном положении. Слова политика приводит радиостанция «Говорит Москва».

«Если общество решило на Шукшина агрессивно реагировать, что ж остается? Не будем классиков подвергать... Поймите, контекст был не тот, а кто-то выдернул из контекста. Я отвечал, скорее всего, на какой-нибудь другой вопрос», — заявил Валуев.

27 сентября жительница города Ленинск-Кузнецкий Алевтина Макарова пожаловалась депутату на бедность. В ответ он процитировал Шукшина и добавил: «Не принимайте на свой счет, это опять-таки относится к рассуждениям». На сайте «Интерскол», где проходила онлайн-конференция, эта фраза использована в качестве ответа именно на вопрос пенсионерки из Кемеровской области.

Валуев, согласно официальной информации на сайте Госдумы, зарабатывает около 900 тысяч рублей в месяц. За 2017 год его доход составил 10,5 миллиона рублей.

44-летний Валуев завершил боксерскую карьеру в 2010 году. Спортсмен дважды становился чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в тяжелом весе. В его активе 52 боя на профессиональном ринге, в которых он одержал 50 побед (34 — нокаутом) и потерпел два поражения.

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