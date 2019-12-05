Недовольному служебной квартирой депутату Госдумы посоветовали снимать жилье

Депутат Госдумы от «Единой России» Александр Петров, критически оценивший предоставляемое парламентариям жилье, мог бы отказаться от служебных квадратных метров и снять хорошую квартиру в центре Москвы. Такое мнение высказал первый заместитель председателя думского комитета по регламенту Александр Курдюмов в интервью радиостанции «Говорит Москва».

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«У нас вся страна живет в панельных домах, — отметил Курдюмов. — Хоромы никто и никогда для депутатов Государственной думы не строил и не предлагал. Он мог и отказаться от этой квартиры, если ему эта квартира не нужна». Парламентарий посоветовал недовольным депутатам арендовать «хорошие апартаменты» на «свою хорошую, большую зарплату».

Госдума обеспечивает сотрудников всем необходимым, заявил Курдюмов, добавив, что депутаты должны или «смириться» с тем, что им дается, или искать работу в другой организации.

Парламентарий Александр Петров накануне рассказал, что депутаты живут в панельных домах, построенных в 90-е годы, поэтому идти работать в Госдуму ради получения квартиры бессмысленно. Он также сообщил, что в Госдуме нужно действительно «пахать». В ответ на это депутат Евгений Ревенко заявил, что в Госдуме нужно работать, а не жаловаться.

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