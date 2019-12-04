Депутатов Госдумы призвали терпеть тяготы и лишения

В Госдуме нужно работать, а не жаловаться, заявил ответственный секретарь комиссии «Единой России» по этике, депутат Евгений Ревенко, комментируя слова своего коллеги Александра Петрова об организации труда в нижней палате парламента. Об этом сообщается на сайте партии в среду, 4 декабря.

«Если не готов мириться с тяготами и лишениями депутатской службы, то нужно делать выводы и принимать решения до того, как стать депутатом», — сказал Ревенко.

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По его словам, депутаты должны стремиться отстаивать интересы своих избирателей. Единоросс также заметил, что смысл слов Петрова журналисты исказили. Он не жаловался, а говорил о четком порядке в парламентской работе, пояснил Ревенко.

Накануне депутат Александр Петров заявил, что в Госдуме нужно действительно «пахать». По его словам, дисциплина отличается строгостью, к примеру, пропуск заседания по неуважительной причине грозит штрафом в 46 тысяч рублей.

В соответствии с регламентом депутаты-прогульщики лишаются шестой части зарплаты (примерно 60 тысяч рублей) за каждый пропуск. Уважительной причиной для отсутствия на заседании считается отпуск, болезнь или командировка.

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