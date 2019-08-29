У российского депутата отобрали взявшееся из ниоткуда жилье

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В Красноярском крае суд удовлетворил требование прокуратуры об изъятии «лишней» квартиры у семьи депутата. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Народный избранник и его жена не смогли доказать, что недвижимость была приобретена на легально вырученные средства. Паре также предстоит выплатить в бюджет 3,5 миллиона рублей.

В ходе антикоррупционной проверки было установлено, что в 2017 году депутат и его супруга приобрели две квартиры общей стоимостью 9,8 миллиона рублей. Эта сумма значительно — на 4,8 миллиона рублей — превысила совокупный семейный доход за 2014, 2015 и 2016 годы. Супруги заявили, что финансировали покупки дареными средствами в размере около восьми миллионов рублей, однако у указанного ими дарителя, как выяснили прокуроры, не было возможности предоставить такую сумму.

Прокуратура обратилась в суд, попросив обратить одну из квартир в доход государства, а также взыскать с депутата 3,5 миллиона рублей — эквивалент стоимости доли во второй приобретенной квартире. Требования удовлетворены, но решение суда пока в законную силу не вступило.

Ранее в августе аналогичный конфликт был разрешен в Нижегородской области: супруга сотрудницы местного управления Росреестра обязали передать в собственность государства жилье, купленное на «серые» средства. Мужчина лишился квартиры стоимостью более 4 миллионов рублей.

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