Медведь убил 12 лошадей депутата Госдумы

Депутат Госдумы из Тверской области Сергей Веремеенко рассказал, что медведь зашел на его конеферму в Кашинском районе и убил 12 лошадей. Видеозапись с трупами лошадей он опубликовал в Instagram.

«В лесах Тверской области медведи выходят к людям. Их становится очень много, этот медведь появился рядом с конефермой. Будьте осторожны», — написал депутат.

В комментариях к видеозаписи Веремеенко пишет, что медведи не боятся людей. По его словам, раньше за лето они убивали по две лошади, а за последние несколько дней — 15.

Как пишет Tverigrad, Веремеенко принадлежит коневодческое хозяйство в Кашинском районе. В июле Веремеенко вошел в рейтинг Forbes «Власть и деньги», в котором были представлены 100 богатейших госслужащих и депутатов России. Веремеенко задекларировал годовой доход в 492,3 миллиарда рублей. Он оказался в рейтинге на 27 месте.

В мае на Камчатке бурый медведь задрал рыбака. По основной версии следствия, медведь напал на мужчину, задрал его и стал припрятывать, но в это время мимо проезжали охотники, которые застрелили зверя, а сами уехали. Во всяком случае, при осмотре места трагедии оружия не найдено.

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