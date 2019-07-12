Российские депутаты заработали во время отпуска за границей

В результате проверки работы Народного хурала республики Бурятия был обнаружен ряд нарушений. Об этом говорится на сайте региональной прокуратуры.

В частности, выяснилось, что депутаты согласовывали табели учета рабочего времени своих помощников в то время, как те находились в отпуске за пределами России. Кроме того, сведения 16 депутатов о доходах, об имуществе, обязательствах имущественного характера оказались неполными.

В результате трем депутатам вынесли предупреждения, двое депутатов вышли из состава органов управления некоммерческими организациями. Еще к шести помощникам депутатов применены дисциплинарные взыскания, одного чиновника уволят. Помимо этого, помощники депутатов вернули незаконно заработанные деньги в бюджет республики.

В июле журнал Forbes опубликовал рейтинг 100 богатейших госслужащих и депутатов. Первое место в нем занял депутат заксобрания Владимирской области Павел Антов. За 2018 год он заработал около 9,97 миллиарда рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



