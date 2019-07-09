Названы самые богатые чиновники России

Депутат заксобрания Владимирской области Павел Антов, который является основателем группы компаний «Владимирский стандарт», возглавил рейтинг 100 богатейших госслужащих и депутатов по версии журнала Forbes.

По данным издания, за 2018 год Антов заработал около 9,97 миллиарда рублей. На втором месте оказался депутат Законодательного собрания Челябинской области, миллиардер Константин Струков, являющийся совладельцем компании «Южуралзолото». Его состояние издание оценило в 1,9 миллиарда долларов. В прошлом году он задекларировал доход в размере 4,46 миллиарда рублей.

На третьем месте — депутат Белгородской областной думы Сергей Гусев, который является владельцем местной кондитерской фабрики «Славянка». В 2018 году его семья заработала 2,84 миллиарда рублей.

Также в рейтинг вошли вице-премьер России Юрий Трутнев, гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов, индустриальный директор госкорпорации, экс-министр обороны Анатолий Сердюков, а также пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В общей сложности семьи 100 участников рейтинга в 2018 году задекларировали доход в 71 миллиард рублей, или более 1,1 миллиарда долларов.

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