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Стало известно о российской банде «маминых подруг»

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В Уфе стало известно о российской банде «маминых подруг». В городе разыскивают двух девушек, которые обкрадывают квартиры, входя в доверие к детям, сообщает ГТРК «Башкортостан».

Мошенницы действуют по одной и той же схеме. Они представляются детям знакомыми семьи и убеждают пустить их в квартиру, чтобы «отдать долг». Отвлекая ребенка разговорами, неизвестные забирают ценные вещи и деньги. Как рассказала одна из потерпевших, из ее квартиры пропали ювелирные украшения на сумму более 80 тысяч рублей. Помимо украшений были украдены деньги, которые преступницы заменили купюрами банка приколов.

Подобный случай зафиксировали еще в одном районе Уфы, где мошенницам досталось пять тысяч рублей. Как сообщает пресс-служба МВД России по Республике Башкортостан, девушки попали на одну из камер видеонаблюдения. Полиция уже распространила ориентировку и попросила осведомленных лиц сообщить об их местонахождении.

Ранее в январе восьмилетняя жительница Челябинской области помогла местным полицейским выйти на след преступниц, грабивших квартиры в областном центре. Женщины выследили девочку и убедили ее пустить их в свой дом. Сначала они обыскивали комнаты, а затем спросили напрямую, где в квартире находится сейф. Когда девочка решила обратиться за помощью к соседям, воровки убежали. Их лица попали на запись камеры домофона, что должно помочь быстрее раскрыть банду.

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