В июне 2020-го российские банки выдали более 109 тысяч ипотечных кредитов на 258 миллиардов рублей. По сравнению с аналогичными показателями за июнь прошлого года, количество выдач ипотеки выросло на 22 и 28 процентов соответственно, говорится в материалах, опубликованных на сайте «Объединенного кредитного бюро» (ОКБ).

Если сравнивать с маем, объемы жилищного кредитования увеличились на 37 процентов по количеству кредитов и на 39 процентов по объему, подсчитали в ОКБ. В целом за первое полугодие в России оформили на 20 процентов больше ипотечных займов (по объему), чем в том же периоде 2019-го.

Россияне бросились оформлять ипотеку из-за запуска льготной программы кредитования под 6,5 процента годовых, полагают эксперты. «Благодаря заметному снижению ключевой ставки начался и новый виток рефинансировании ипотечных кредитов, — добавляют они. — Кроме того, из-за карантина у граждан были ограниченны возможности оформления сделок купли-продажи недвижимости, в том числе из-за закрытия многофункциональных центров (МФЦ). В июне МФЦ возобновили работу, а граждане смогли реализовать отложенный спрос».

Ранее сообщалось, что в первой половине 2020 года многие российские банки ужесточили условия выдачи кредитов на покупку жилья. В частности, они увеличили размер минимального первоначального взноса по ипотеке. Среди десяти крупнейших банков по величине ипотечного портфеля четыре — Райффайзенбанк, Альфа-банк, ФК «Открытие» и Промсвязьбанк — повысили минимальный взнос на 5-10 процентных пунктов.

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