Квартиры в Москве перестали покупать за наличные

Сделки по приобретению нового жилья в Москве все реже проходят с использованием наличных средств: в июне 2020-го на столичном рынке новостроек (без учета Зеленограда и присоединенных территорий) было заключено всего 1,1 тысячи неипотечных продаж квартир. Об этом говорится в материалах компании Level Group, поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Как отмечают аналитики, в первый летний месяц в Москве было заключено 2,2 тысячи ипотечных сделок — на 4 процента ниже уровня июня предыдущего года. Число неипотечных сделок одновременно снизилось на рекордные 49 процентов (в годовом исчислении).

«Москвичи продолжают отказываться от приобретения жилья за наличные средства, — констатируют эксперты. — В комфортклассе снижение неипотечных сделок связано с негативным макроэкономическим трендом, падением уровня доходов населения и переходом на сберегательную модель потребления. В этих условиях субсидированная ипотека стала мощным драйвером спроса и оказала покупателю значительную поддержку».

В сегменте бизнес-класса в свою очередь многие перестали покупать жилье за наличные из-за нежелания вкладывать крупные суммы в недвижимость, изымая средства из оборота.

«В целом сегодня мы видим, как меняется понимание самого банковского продукта, ипотека становится более интересной и регулируется не только через ставку, но и через величину первого взноса, дату первого платежа и так далее», — заключают в Level Group.

В июне 2020-го средний размер ипотечных кредитов в России составил 2,49 миллиона рублей — на 300 тысяч больше, чем в мае. В годовом исчислении (по сравнению с июнем 2019-го) средняя сумма жилищных кредитов увеличилась на 1 процент.

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