Москвич захотел сдать свою квартиру за пять миллионов рублей в месяц

В июле 2020-го максимальная ставка аренды квартиры в Москве превысила 5 миллионов рублей в месяц. По такой цене захотел сдать свое жилье неизвестный собственник, владеющий семикомнатными апартаментами в районе станции метро «Парк культуры», следует из материалов сервиса «Авито Недвижимость», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

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Общая площадь квартиры — 487 квадратных метров, стоимость аренды — 5,037 миллиона рублей в месяц. Согласно описанию апартаментов, в них есть гостиная-столовая, кухня, три спальни с собственными ванными и гардеробными комнатами, гостевые санузел и гардеробная.

«Выполнена дорогая отделка в дворцовом стиле с применением мрамора и ценных пород дерева, комнаты частично меблированы, установлена бытовая техника и сантехника ведущих мировых производителей. Квартира оснащена современными инженерными системами: кондиционирования, приточно-вытяжной вентиляции, очистки воды», — говорится в объявлении.

Высота потолков в квартире превышает три метра, окна выходят на две стороны. Квартиросъемщик получит право пользования тремя машино-местами в подземном паркинге.

Ранее в июле была определена стоимость аренды самой дешевой квартиры в Москве — 20 тысяч рублей в месяц. По такой ставке сдается «однушка», расположенная в 20 минутах ходьбы от станции метро «Щелковская» на востоке города.

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