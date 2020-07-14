Определена стоимость аренды самой дешевой квартиры в Москве

В июле 2020-го самую дешевую квартиру в Москве можно снять за 20 тысяч рублей в месяц — по такой ставке сдается «однушка», расположенная в 20 минутах ходьбы от станции метро «Щелковская» на востоке города, следует из материалов агентства «ИНКОМ-Недвижимость», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Общая площадь жилья — 33 квадратных метра, кухни — шесть метров. Объект в хорошем состоянии. В квартире есть шкаф-купе и диван, на кухне — наборная мебель, в наличии вся необходимая бытовая техника. Лот сдается без страхового депозита.

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«Анализ предложения арендных лотов показал: в экспозиции "старой" Москвы с апреля нижний ценовой порог у съемных квартир держится на отметке 20 тысяч рублей — против 23-24 тысяч рублей с сентября 2019 года по март текущего», — определили риелторы. В топ-5 дешевых съемных квартир они включили объекты арендной стоимостью 20-24 тысячи рублей в месяц.

Ранее, в июне, стало известно, что граждане, арендующие жилье в Москве, после снятия режима самоизоляции начали активно искать съемные комнаты. Они вынуждены отказываться от отдельных квартир из-за недостатка средств.

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