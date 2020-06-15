Определены регионы России с дешевыми дачами в аренду

Бурятия, Карачаево-Черкесская и Кабардино-Балкарская республики возглавили рейтинг российских регионов с дешевыми съемными дачами, составленный порталом «Мир квартир». Список имеется в распоряжении «Ленты.ру».

Как определили аналитики, средние ставки аренды загородных домов в указанных трех регионах не превышают 14 тысяч рублей в месяц. При этом средняя по стране ставка к июню 2020-го достигла 35 тысяч рублей. В Кабардино-Балкарии стоимость аренды среднестатистической дачи равна 11,3 тысячи рублей, в Карачаево-Черкесии — 11,5 тысячи, в Бурятии — 13,4 тысячи рублей в месяц.

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В топ-10 регионов с дешевыми съемными дачами также попали (в порядке возрастания ставок): Чечня, Курская область, Чувашия, Орловская область, Адыгея, Кемеровская и Брянская области. В среднем снять дом в этих субъектах можно по цене от 14,95 тысячи до 23,65 тысячи рублей в месяц.

В апреле аналитики заявили, что сложная ситуация, сложившаяся в России из-за распространения коронавируса, может положительным образом сказаться на рынках загородной и курортной недвижимости. По их мнению, пандемия COVID-19 повысила привлекательность «загородки» как более безопасного типа жилья в период катаклизмов.

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