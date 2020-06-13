Россиянам отказали в скидках на жилье

В период самоизоляции 55 процентов россиян, арендующих квартиры в крупных городах, пытались договориться с собственниками о снижении арендной платы. Большинству из них в скидках отказали, говорится в материалах сервиса «Авито Недвижимость», предоставленных «Ленте.ру».

В реальности ставки были урезаны только для 23 процентов квартиросъемщиков (включая тех, кто не пытался добиться их сокращения). Для 72 процентов съемщиков плата осталась прежней, еще 5 процентам удалось договориться об альтернативных вариантах послаблений. «Арендаторы и собственники жилья старались с минимальными потерями пережить последствия коронакризиса, — отмечают эксперты. — Однако снизить квартплату удавалось не всем, поэтому стороны рассматривали и другие варианты: меняли платежный график, вводили рассрочку, оплату из залога, исключали коммунальные платежи из итоговой стоимости или даже делали ремонт в квартире в счет арендных взносов».

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По наблюдениям аналитиков, за время карантина многие арендаторы столкнулись с определенными сложностями из-за того, что в квартирах не хватало тех или иных удобств. Например, отсутствие стабильного интернета стало самым часто встречающимся вариантом — эту проблему отметили 35 процентов опрошенных «Авито». 12 процентов сообщили, что им было неудобно проводить онлайн-звонки с коллегами из-за плохого ремонта в комнатах. 29 процентов респондентов пожаловались на нехватку свободного пространства в квартирах.

Эксперты также попросили съемщиков рассказать о жилищных планах по окончании режима самоизоляции. 55 процентов участников опроса сообщили, что продолжат проживать в квартирах, которые снимали до сих пор. Остальные рассматривают для себя возможность переезда: 16 процентов сменят жилье по своим личным, не связанным с самоизоляцией причинам, еще 11 процентов больше не ориентируются на близость к месту работы и выберут более дешевую квартиру в другом районе. 9 процентов хотят расширить жилплощадь, 7 процентов поищут район с более благоприятной инфраструктурой. Остальные рассматривают вариант переезда из-за неудобств, с которыми пришлось столкнуться во время самоизоляции.

Ранее, в мае, москвичей предупредили об угрозе бегства арендаторов квартир. Клиентов на рынке съемного жилья становится все меньше, квартиры освобождаются и пополняют рынок, что приводит к росту уровня конкуренции среди арендодателей, заявили риелторы.

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