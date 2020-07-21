В Москве стали чаще продавать квартиры с жильцами

Порядка 15 процентов московских квартир, сдаваемых в аренду, одновременно выставлены на продажу. Случаи реализации жилья с квартирантами фиксируются все чаще: у 10 процентов съемщиков в период действия договора найма меняется арендодатель, говорится в материалах агентства «ИНКОМ-Недвижимость», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Как отмечают риелторы, объекты с обременением в виде арендаторов больше не считаются неликвидными. В числе покупателей, которым выгодны подобные сделки, — те, кто изначально приобретает жилье для сдачи в аренду, а также граждане, покупающие его «на будущее», например, для подрастающих детей.

«Сегодня, когда сдать жилплощадь по выгодной цене не так легко, как это было раньше, наличие арендатора в купленной квартире в определенных жизненных обстоятельствах рассматривается не как обременение, а как возможность получать прибыль без забот о поиске квартиранта, то есть практически в качестве бонуса», — полагают эксперты.

Они указывают, что пункт о возможной продаже квартиры должен быть прописан в договоре найма. Жилец в таком случае может рассчитывать на дисконт в размере 10 процентов от стандартной величины арендной платы. «Согласно законодательству, заключенный договор найма не может быть прерван в результате совершенной впоследствии сделки купли-продажи с этим помещением. Арендатор имеет право оставаться на месте после смены владельца жилплощади», — подчеркивают риелторы.

Ранее, в июне, стало известно, что граждане, арендующие жилье в Москве, после снятия режима самоизоляции начали активно искать съемные комнаты. Они вынуждены отказываться от отдельных квартир из-за недостатка средств.

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