Россиянам пообещали снижение ставки по ипотеке

Генеральный директор финансового института «Дом.РФ» Виталий Мутко пообещал к концу 2020 года снижение средней ставки по ипотеке до 7,5 процента. Об этом он заявил в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС.

«Думаю, что в конце года у нас в среднем будет [ипотечная ставка] где-то 7,5 процента в целом, с учетом льготных ипотек», — сказал Мутко. В паспорте нацпроекта «Жилье и городская среда» предусматривалось, что средняя ставка к концу года должна равняться 8,7 процента.

Мутко отметил, что льготные ипотечные программы серьезно поддерживают первичный рынок жилья. «Где-то к концу года мы выйдем, может быть, уже на прежний практически уровень — 1 миллион 200-300 тысяч ипотечных кредитов», — сказал глава «Дом.РФ».

Ранее Центробанк утвердил концепцию, согласно которой россияне освобождаются от страховых платежей по ипотеке. Банки, выдавая жилищный кредит, будут сами страховать приобретаемую недвижимость, жизнь и здоровье заемщика.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru