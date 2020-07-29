Дом
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
Бывший посол США в России описал процесс выбора преемника Путина
Раскрыты предпочтения россиян в отелях на отечественных курортах
Перенос исторических зданий в Москве попал на видео 
США предрекли катастрофу из-за отсутствия мигрантов
Поезд сошел с рельсов и загорелся на мосту в США
Обезьяна спасла детеныша из колодца с водой и попала на видео
В США оживили микробов возрастом 100 миллионов лет
Принц Уильям вспомнил об озадачившем Кейт Миддлтон подарке
Пальмовое масло назвали божьим даром
Ведущая «России 1» уволилась ради переезда в Италию
Новости партнеров

Определен комфортный для выплаты ипотеки доход

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Константин Кокошкин / «Коммерсантъ»

К концу июля 2020-го средний размер рекомендованного семейного дохода, комфортного для обслуживания ипотеки в России, составил 63,3 тысячи рублей, говорится в материалах Национального бюро кредитных историй (НБКИ), поступивших в редакцию «Ленты.ру».

С начала текущего года этот показатель снизился на 10 процентов (в январе — 70,7 тысячи рублей). Основной причиной сокращения рекомендованного дохода стало снижение средней ставки по ипотечному кредиту на 1,6 процентного пункта, определили аналитики. Они традиционно исходят из того, что относительно комфортным для заемщика является соотношение ежемесячных платежей к ежемесячному доходу на уровне 1/3.

Больше других приходится зарабатывать ипотечникам в Москве, определили исследователи НБКИ: в столице необходимый для выплаты ипотеки ежемесячный доход семьи — 132,4 тысячи рублей. Далее идут Московская область (94,8 тысячи рублей), Санкт-Петербург (81,2 тысячи) и Ленинградская область (74,4 тысячи рублей).

В свою очередь, наименьшее значение показателя отмечено в Кировской области (44,7 тысячи рублей), Алтайском крае (45,2 тысячи), Челябинской области (46,1 тысячи).

«Несмотря на снижение показателя комфортного дохода, заемщикам следует помнить, что получение ипотеки — это принятие на себя многолетних финансовых обязательств, — подчеркивают эксперты. — Поэтому важно планировать свои финансы таким образом, чтобы выплаты по кредиту были по возможности комфортными, а остаток средств позволял членам домохозяйства поддерживать привычный для них уровень жизни».

Ранее сообщалось, что в первой половине 2020 года многие российские банки ужесточили условия выдачи кредитов на покупку жилья. В частности, они увеличили размер минимального первоначального взноса по ипотеке. Среди десяти крупнейших банков по величине ипотечного портфеля четыре — Райффайзенбанк, Альфа-банк, ФК «Открытие» и Промсвязьбанк — повысили минимальный взнос на 5-10 процентных пунктов.

***

Обратная связь с отделом «Дом»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россияне бросились оформлять ипотеку
Россияне увеличили суммы ипотеки
В США рекордно упала ставка по ипотеке
Россиянам пообещали досрочное снижение ставок по ипотеке
Другие материалы рубрики
Дом00:0628 июля

«Лучшими арендаторами были наркоманы»

Россиянин устал от шумных соседей. Как он смог от них избавиться и не нарушить закон?
20:12Сегодня

Дачники массово сбежали из российского поселка

17:48Сегодня

У российского депутата отобрали квартиру в Москве за 65 миллионов рублей

16:32Сегодня

Подсчитана стоимость жизни в «Москва-Сити»

Дом00:0119 июля

«Альтернатива сносу есть»

Как в России решили спасти хрущевские пятиэтажки от реновации
16:00Сегодня

Российскую семью выселили из квартиры с помощью слезоточивого газа

15:19Сегодня

В Москве парковку жилого дома украсили горшками с коноплей

14:36Сегодня

Москвичам наштампуют готовые квартиры

Дом00:0415 июля

Ломать и строить

Россияне возненавидели свои квартиры за время карантина. Что не так с жильем в стране?
13:14Сегодня

В США предупредили об «ипотечном пузыре» в России

11:55Сегодня

Россиянка взъярилась на любовницу мужа и сожгла ее дом

11:07Сегодня

Дачные предпочтения москвичей изменились из-за коронавируса

Россия
Прилепин высказался о маршруте задержанных в Белоруссии бойцов ЧВК Вагнера
Российский демограф перечислил влияющие на рождаемость страхи
«Тела людей не горели, а распухали от температуры»
10 лет назад Москва задыхалась от смога, а вокруг сгорали целые деревни. Может ли это повториться?
Володин поручил проверить наличие двойного гражданства у депутатов
В двух районах Москвы установили карантин по бешенству
«Сидишь и думаешь: все, конец, я больше не могу»
Рождение ребенка — испытание для женщин в России. Как они находят силы?
Все материалы
Мир
США допустили экспорт вакцины от коронавируса
Две женщины избили сенатора и сдались полиции
Их дело ультраправое
В Германии становится все больше неонацистов. Как они проникают в спецназ и полицию
Стало известно о массовом голоде среди детей из-за пандемии
«Для нас это как возвращение Крыма»
Как прошел первый за 86 лет намаз в соборе Святой Софии и что он значит для мусульман
Все материалы
Бывший СССР
Украина проведет учения в «неожиданных местах» в ответ на российские маневры
«Кем вы себя возомнили?!»
Армения и Азербайджан готовятся к войне за Карабах. Чем закончится очередное обострение на границе?
Украина нашла временную замену Кучме на переговорах по Донбассу
Зеленский убедил террориста отпустить заложников и сдаться
Президент Украины вступил в переговоры с преступником и записал ролик по его просьбе
Казахстан продлил жесткий карантин еще на две недели
Андрей ЕрмакУкраинский связной
О руководителе офиса президента Украины и его долгах
Эксперт прокомментировал ситуацию в Киргизии перед выборами
Все материалы
Экономика
Россияне припасли рекордно много денег
Россиян предупредили о вреде холодного чая
Сбербанк дополнительно инвестирует в Rambler Group
Пошли в обход
Израиль решил продавать топливо Европе. Чем это грозит России?
«Роснефть» и «Норникель» станут партнерами в области топливообеспечения
Основатель компании Nginx Игорь Сысоев Rambler v.s. Nginx
Что стоит за корпоративным спором
Все материалы
Силовые структуры
Обвиняемый в педофилии россиянин упал с кровати в камере и умер
«На бандитов я могу положиться больше, чем на систему»
Бывший оперативник российского Наркоконтроля — о самых романтичных и грязных сторонах своей работы
Адвокат фигуранта дела «Нового величия» обнаружен мертвым в Москве
Расстрелявшего жену российского депутата отправили в колонию и к психиатру
Силовые предприниматели — фотография 1994 года«Они взяли под контроль весь город»
История россиян, которые не захотели платить дань мафии и создали одну из самых жестоких банд 90-х
Расстрелявшие сотрудника Росгвардии в Ингушетии скрылись с его табельным оружием
Все материалы
Наука и техника
Названа лучшая маска для защиты от коронавируса
Умирающий от голода ребенок в больнице Самары. 1921-1923 гг.«О них велели забыть»
Кто спасал русских людей от голодной смерти, пока коммунисты боролись за власть
В России создали сериал о климатической катастрофе
Стервятники Гитлера
Боевые будни и развлечения летчиков Люфтваффе: редкие кадры времен Второй мировой войны
Названа дата анонса iPhone 12
Конец войны
Каким получился последний эксклюзив PlayStation 4: Ghost of Tsushima
На Украине заявили о воюющей против России природе
Все материалы
Спорт
Еще один клуб вступил в борьбу за Кокорина
Дьявольский квартет
Триумф «Манчестер Юнайтед», драма «Лестера» и спасение «Астон Виллы» — главные итоги тура АПЛ
Тайсон заявил о готовности «надрать зад» Макгрегору
Майк Тайсон«Исход будет один — скорая помощь»
54-летний Тайсон возвращается на ринг. Он покажет мощь в бою против Роя Джонса
Олейник подерется с Черным Зверем из UFC
Последний бой
Кто попадет в Лигу чемпионов, какие команды покинут АПЛ — главные интриги заключительного тура
Девушка-боец MMA покружилась перед камерой в бикини
Все материалы
Культура
Христос и Антихрист
Хороший, плохой, злой: Уиллему Дефо — 65 лет
Сладкие мальчики, рейвы и полная свобода
Как развлекались россияне, когда рухнул СССР
«Пришло время зарабатывать»
 
«Они называли недоношенных детей хиляками»
Как врачи научились спасать от смерти миллионы младенцев и навсегда изменили медицину
Все материалы
Интернет и СМИ
Роскомнадзор отказался штрафовать Первый канал за брань ведущего
В Чечне показали ролик с Кадыровым-пулеметчиком в Белом доме
«На это потребовались годы»
За что российский интернет хвалят в ООН и как коронавирус помог ему стать лучше
Владельцу сауны запретили включать песни Бузовой
«Все в мире должно быть устроено рационально»
Умер легендарный ведущий прогноза погоды Александр Беляев. Каким его запомнят зрители?
Обвиненный в домогательствах знаток «Что? Где? Когда?» прекратил работу с детьми
«Я знал, что меня подставили»
Российского блогера избила толпа чеченцев. Кто он и почему в конфликт пришлось вмешаться Кадырову?
Все материалы
Ценности
Составлен список самых нелепых вещей любимого дешевого бренда россиян
Халифа ибн Заид Аль Нахайян«Он не помнит, сколько у него особняков»
Как живет самый богатый президент в мире
Ивлеева купила Lamborghini и возгордилась
Линдон Джонсон целует секретаршу Глинн Стегалл«Деревенщина с повадками турецкого султана»
Лошади, охота и гаремы из секретарш: роскошная жизнь самого вульгарного президента США
Россиянам предложили потратить тысячи рублей на одежду без возможности ее носить
Американец купил спорткар Lamborghini на выделенную государством помощь
Все материалы
Путешествия
«Не на публику, а от души»
Дешевая еда, вино и монастыри. Почему Грузия придется по вкусу каждому россиянину?
Деньги на воду
Тонны золота, гоночные трассы и кости динозавров: как отдыхают миллиардеры на роскошных яхтах
Обитель порока
Измены, интриги и смертельные дозы яда: тайная жизнь королей в Версале
«Фотографии часто расходятся с реальностью»
Шампанское, лошади и дикий отдых. Чем туристу заняться в Краснодарском крае?
Все материалы
Из жизни
Американский полицейский отправился на карантин после плевка в его сторону
В подмосковной реке поймали крокодила
Мужчина проглотил 20-сантиметровый нож и остался в живых
«Со временем крыша начинает ехать»
История россиянки о жизни в Польше
Женщина выжила после остановки сердца на три дня
Винченцо Пипино«В чем же моя вина, если постоянно руки чешутся?»
Слишком вежливый вор крал у богатых самое ценное и возвращал все обратно. Его сгубили связи с мафией
Все материалы
Lamborghini показала 830-сильный гиперкар Essenza SCV12
Kia XCeed против BMW 218i Gran Coupe
За что 2 миллиона — и что за 2 миллиона?
Новому Mercedes-Benz S-Class достанется «прыгающая» подвеска от GLE
Первое знакомство с новым Volkswagen Polo
Новая внешность, новая электроника, старые моторы... и другие подробности про новый Polo
Skoda рассекретила интерьер электрокроссовера Enyaq
Ferrari для дачи
Шутинг-брейки на базе суперкаров из Маранелло
Mercedes-Benz S-Class получит проекционный дисплей с дополненной реальностью
Все материалы
Дом
Москвичка из мести подожгла квартиру соседей
«Лучшими арендаторами были наркоманы»
Россиянин устал от шумных соседей. Как он смог от них избавиться и не нарушить закон?
Мэра российского города наказали за свалки
«Альтернатива сносу есть»
Как в России решили спасти хрущевские пятиэтажки от реновации
В европейское жилье расхотели вкладывать деньги
Россияне массово закупились «золотыми паспортами»
Ломать и строить
Россияне возненавидели свои квартиры за время карантина. Что не так с жильем в стране?
Все материалы
Культпросвет
«Да, рай на земле есть»
Сколько на самом деле получают библиотекари и музейные работники
Мединский рассказал об устранении прежних «идеологических кренов»
Дом Палибина в Москве решили передать НКО
«Солнцемяч»Мяч не горяч
Симбиоз скульптуры и живописи на выставке «Солнцемяч»
Культурные коллекторы
Студии взяли у властей деньги на фильмы, которые не сняли. Пора возвращать долги
Культура в топе
Россияне оценили деятельность Минкульта
В Катыни откроется мемориал жертвам политических репрессий
Все материалы
Нацпроекты
Двойной форсаж
В России решили строить дороги еще быстрее. Как это поможет экономике?
Жертва обстоятельств
На спасение российской экономики нужны деньги. На чем страна может сэкономить?
«Страшно вспоминать»
Советскую медицину считали лучшей в мире. Но так ли это было на самом деле?
На дорожку
Расходы на стройки собираются увеличить. Как это поможет россиянам?
Все материалы