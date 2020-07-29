Определен комфортный для выплаты ипотеки доход

К концу июля 2020-го средний размер рекомендованного семейного дохода, комфортного для обслуживания ипотеки в России, составил 63,3 тысячи рублей, говорится в материалах Национального бюро кредитных историй (НБКИ), поступивших в редакцию «Ленты.ру».

С начала текущего года этот показатель снизился на 10 процентов (в январе — 70,7 тысячи рублей). Основной причиной сокращения рекомендованного дохода стало снижение средней ставки по ипотечному кредиту на 1,6 процентного пункта, определили аналитики. Они традиционно исходят из того, что относительно комфортным для заемщика является соотношение ежемесячных платежей к ежемесячному доходу на уровне 1/3.

Больше других приходится зарабатывать ипотечникам в Москве, определили исследователи НБКИ: в столице необходимый для выплаты ипотеки ежемесячный доход семьи — 132,4 тысячи рублей. Далее идут Московская область (94,8 тысячи рублей), Санкт-Петербург (81,2 тысячи) и Ленинградская область (74,4 тысячи рублей).

В свою очередь, наименьшее значение показателя отмечено в Кировской области (44,7 тысячи рублей), Алтайском крае (45,2 тысячи), Челябинской области (46,1 тысячи).

«Несмотря на снижение показателя комфортного дохода, заемщикам следует помнить, что получение ипотеки — это принятие на себя многолетних финансовых обязательств, — подчеркивают эксперты. — Поэтому важно планировать свои финансы таким образом, чтобы выплаты по кредиту были по возможности комфортными, а остаток средств позволял членам домохозяйства поддерживать привычный для них уровень жизни».

Ранее сообщалось, что в первой половине 2020 года многие российские банки ужесточили условия выдачи кредитов на покупку жилья. В частности, они увеличили размер минимального первоначального взноса по ипотеке. Среди десяти крупнейших банков по величине ипотечного портфеля четыре — Райффайзенбанк, Альфа-банк, ФК «Открытие» и Промсвязьбанк — повысили минимальный взнос на 5-10 процентных пунктов.

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