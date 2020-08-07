Россияне назвали ключевую задачу жилищного нацпроекта

Более трети россиян (37 процентов) назвали ключевой задачей национального проекта «Жилье и городская среда» строительство недорогого комфортного жилья. Об этом свидетельствуют результаты исследования Центра стратегических разработок и организации «Национальные приоритеты» о ценностных ориентирах россиян, опубликованные на портале «Будущее России. Национальные проекты».

Еще 28 процентов выделили необходимость благоустройства городских общественных пространств, четверть опрошенных — субсидирование покупки жилья. При этом, отмечают исследователи, благоустройство и развития городских сообществ важнее для россиян в возрасте от 18 до 24 лет, тогда как россияне более старшего возраста (35-44 лет) в качестве основного приоритета называли субсидирование и строительство.

Также благоустройство общественных пространств и развитие городских сообществ в качестве ключевых задач нацпроекта выбирали россияне с материальным положением выше среднего (31 и 14 процентов соответственно). Строительство недорогого жилья оказалось в приоритете у людей со средним достатком и достатком ниже среднего уровня по России (38 процентов). За субсидирование покупки жилья чаще голосовали женщины, чем мужчины (27 процентов против 19-ти).

В опросе приняли участие не менее 4,8 тысячи человек.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который состоит из четырех федеральных проектов («Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека» и «Формирование комфортной городской среды»), планируется, в частности, сформировать механизм участия граждан в создании комфортной городской среды, а также увеличить долю участвующих в этом россиян до 30 процентов. Общий объем финансирования нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превышает один триллион рублей.