Самарская область получит дополнительное финансирование на строительство жилья

Самарская область вошла в число 20 регионов, которые получат дополнительное финансирование на жилищное строительство в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», сообщает «Другой город».

Регион получит из Резервного фонда около 315 миллионов рублей. Деньги будут направлены на развитие коммунальной и транспортной инфраструктуры.

Всего в 2020 году в Самарской области по программе «Стимул» нацпроекта «Жилье и городская среда», согласно информации региональных властей, строится девять объектов инфраструктуры.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который состоит из четырех федеральных проектов («Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека» и «Формирование комфортной городской среды»), планируется, в частности, сформировать механизм участия граждан в создании комфортной городской среды, а также увеличить долю участвующих в этом россиян до 30 процентов. Общий объем финансирования нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превышает один триллион рублей.