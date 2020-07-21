Ремонт дворов в Улан-Удэ подошел к завершению

Рабочие в Улан-Удэ подошли к завершению работ по благоустройству и ремонту дворовых территорий в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», сообщает агентство БМК.

В Советском районе благоустроено 12 дворов, в Железнодорожном районе — 13 дворов, в Октябрьском районе — 11 дворов. Остальные в работе. Всего в этом году благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда» капитальный ремонт ждет 56 дворовые территории.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который состоит из четырех федеральных проектов («Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека» и «Формирование комфортной городской среды»), планируется, в частности, сформировать механизм участия граждан в создании комфортной городской среды, а также увеличить долю участвующих в этом россиян до 30 процентов. Общий объем финансирования нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превышает один триллион рублей.