Воркуту начали благоустраивать

В Воркуте началось активное благоустройство по национальному проекту «Жилье и городская среда», сообщает агентство «Комиинформ» со ссылкой на врио главы республики Владимира Уйбу.

На благоустройство направлено более 160 миллионов рублей, большую часть суммы взял на себя региональный бюджет. Свыше восьми миллионов рублей направят на благоустройство общественных пространств, более 50 миллионов — на реконструкцию дворов.

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В этом году в Воркуте благоустроят четыре общественных пространства и 11 дворов, сообщил Уйба. «Вопросам благоустройства сел и городов республики мы уделяем повышенное внимание. Эта тема постоянно поднимается на встречах с населением в рамках рабочих поездок. Поэтому мы будем искать дополнительные возможности для увеличения финансирования», — добавил врио главы Коми.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который состоит из четырех федеральных проектов («Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека» и «Формирование комфортной городской среды»), планируется, в частности, сформировать механизм участия граждан в создании комфортной городской среды, а также увеличить долю участвующих в этом россиян до 30 процентов. Общий объем финансирования нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превышает один триллион рублей.

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