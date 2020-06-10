К столетию Марий Эл построят сквер

В Йошкар-Оле к столетию Республики Марий Эл будет построен новый сквер, сообщает газета «Йошкар-Ола».

Глава Марий Эл Александр Евстифеев обратил внимание на необходимость озеленения города. «Негде прогуляться, нет ни одного места, чтобы присесть», — сказал он.

Сквер, по его словам, будет расположен в густонаселенном микрорайоне Йошкар-Олы. На его территории планируется установить монумент, посвященный столетию образования республики. Работы по благоустройству проведут в рамках национального проекта Жилье и городская среда.

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«Жители с удовольствием придут сюда, чтобы провести свое досуговое время. Эта тема очень актуальная. Сменится не одно поколение, и всегда будут вспоминаться жизненные вехи», — подытожил Евстифеев.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который состоит из четырех федеральных проектов («Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека» и «Формирование комфортной городской среды»), планируется, в частности, сформировать механизм участия граждан в создании комфортной городской среды, а также увеличить долю участвующих в этом россиян до 30 процентов. Общий объем финансирования нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превышает один триллион рублей.

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