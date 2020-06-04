В Новосибирске началось массовое благоустройство

В Новосибирске начались массовые работы по благоустройству в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», пишет «Российская газета».

В городе планируется благоустроить 167 объектов, в том числе дворы, придомовые территории и скверы. На 40 из них работы уже идут.

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Муниципалитеты получат на благоустройство свыше 900 миллионов рублей, говорится в публикации.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который состоит из четырех федеральных проектов («Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека» и «Формирование комфортной городской среды»), планируется, в частности, сформировать механизм участия граждан в создании комфортной городской среды, а также увеличить долю участвующих в этом россиян до 30 процентов. Общий объем финансирования нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превышает один триллион рублей.

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