На Тамбовщине создали систему контроля работ по благоустройству

В Тамбовской области создали систему контроля за ходом и качеством выполнения работ в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», сообщает пресс-служба региональной администрации.

Работы по благоустройству на Тамбовщине контролируют областная комиссия, муниципалитеты, общественность, партийные активисты и члены молодежного парламента.

Материалы по теме В ожидании прорыва На эти мегапроекты страна тратит триллионы. Почему они так нужны России?

В текущем году в Тамбове в программу благоустройства включены 36 дворов, в 18 из них работы уже начались.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который состоит из четырех федеральных проектов («Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека» и «Формирование комфортной городской среды»), планируется, в частности, сформировать механизм участия граждан в создании комфортной городской среды, а также увеличить долю участвующих в этом россиян до 30 процентов. Общий объем финансирования нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превышает один триллион рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!