На Камчатке началось благоустройство

В городе Елизове Камчатского края началось благоустройство сквера по национальному проекту «Жилье и городская среда», сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя управления архитектуры и градостроительства городского поселения Оксану Мороз.

«Новая прогулочная зона будет называться Сквером космонавтов, потому что еще во времена Союза советские покорители космических просторов высадили в этом месте деревья», — рассказала чиновница.

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По словам Мороз, подрядчик заменит покрытие всех дорожек, установит скамейки, обустроит велодорожку и беспроводной доступ в интернет. «В сквере установят и памятники нашим героям - воинам, погибшим в мирное время. Планируется, что все работы будут завершены до конца 2020 года», — добавил глава управления.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который состоит из четырех федеральных проектов («Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека» и «Формирование комфортной городской среды»), планируется, в частности, сформировать механизм участия граждан в создании комфортной городской среды, а также увеличить долю участвующих в этом россиян до 30 процентов. Общий объем финансирования нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превышает один триллион рублей.

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