В Крыму утвердили список ремонтируемых объектов городской среды

В Республике Крым список объектов, нуждающихся в ремонте и благоустройстве в рамках федеральной программы «Формирование современной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», утвержден до 2024 года. Об этом сообщил координатор центра мониторинга комфортной городской среды региона Олег Бышук, передает ТАСС.

Отмечается, что объекты будут ремонтировать по мере поступления финансирования. В городском округе Ялта для благоустройства выбраны девять территорий, среди которых — сквер имени Пушкина в Гурзуфе, сквер имени Годлевского в Алупке, а также парк Чеховой и Симеизский парк. В Севастополе будет отремонтирован сквер около Петропавловского собора на центральном городском холме.

Материалы по теме В ожидании прорыва На эти мегапроекты страна тратит триллионы. Почему они так нужны России?

21 мая сообщалось, что в правительстве обсуждается идея занять россиян, потерявших работу, на стройках и в благоустройстве.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который состоит из четырех федеральных проектов («Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека» и «Формирование комфортной городской среды»), планируется, в частности, сформировать механизм участия граждан в создании комфортной городской среды, а также увеличить долю участвующих в этом россиян до 30 процентов. Общий объем финансирования нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превышает один триллион рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!