Россиян захотели занять благоустройством

В правительстве обсуждается идея занять россиян, потерявших работу, на стройках и в благоустройстве, сообщают «Известия» со ссылкой на источники в кабмине. По мнению чиновников, это может помочь остановить рост безработицы и активнее вовлечь население в реализацию национального проекта «Жилье и городская среда».

Граждан, которые захотят принять участие в работах, могут нанимать на основании временных договоров. Отмечается, что по данному нацпроекту «оперативно генерируются рабочие места», а массовое трудоустройство не потребует существенных вложений и долгих согласований.

Материалы по теме В ожидании прорыва На эти мегапроекты страна тратит триллионы. Почему они так нужны России?

По мнению экспертов, такой способ борьбы с безработицей может быть эффективен только как антикризисная мера, но в отдаленной перспективе его называют абсолютно неоправданным.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который состоит из четырех федеральных проектов («Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека» и «Формирование комфортной городской среды»), планируется, в частности, сформировать механизм участия граждан в создании комфортной городской среды, а также увеличить долю участвующих в этом россиян до 30 процентов. Общий объем финансирования нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превышает один триллион рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!