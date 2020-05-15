Назван один из лучших проектов благоустройства в России

Проект реконструкции сквера во Владивостоке вошел в число лучших проектов благоустройства, которые были реализованы в России в прошлом году, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.
«Сквер Адмирала Невельского во Владивостоке благоустраивали в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда"», — отметили власти.
На территории сквера были вымощены гранитной брусчаткой, дорожной плиткой и террасной доской дорожки и площадки. Также там обустроили зону отдыха с беседкой, детский скалодром и смонтировали лестницы.
В федеральный реестр лучших практик и проектов благоустройства России включены 132 проекта.
В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который состоит из четырех федеральных проектов («Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека» и «Формирование комфортной городской среды»), планируется, в частности, сформировать механизм участия граждан в создании комфортной городской среды, а также увеличить долю участвующих в этом россиян до 30 процентов. Общий объем финансирования нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превышает один триллион рублей.