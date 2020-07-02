Во Владимирской области захотели закончить благоустройство к осени

Во Владимирской области запланировали к 1 сентября текущего года закончить работы по благоустройству в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», сообщает «Губерния-33».

«На сегодняшний день работы уже завершены в 19 территориях, в том числе 15 дворовых и 4 общественных», — уточнил врио заместителя губернатора Роман Годунин.

Всего в этом году в регионе планируется благоустроить 116 дворов и 41 общественную территорию. На эти цели направлено 553,1 миллиона рублей.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который состоит из четырех федеральных проектов («Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека» и «Формирование комфортной городской среды»), планируется, в частности, сформировать механизм участия граждан в создании комфортной городской среды, а также увеличить долю участвующих в этом россиян до 30 процентов. Общий объем финансирования нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превышает один триллион рублей.

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