На Тамбовщине благоустроили десятки домов

На Тамбовщине к концу июня благоустроили 65 дворов и 26 общественных территорий по национальному проекту «Жилье и городская среда», сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Работы продолжаются в 92 муниципалитетах области. Благоустройство дворов планируется завершить к 15 сентября, общественных пространств — до 15 октября.

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В этом году на Тамбовщине запланировали благоустроить 176 дворов и 113 общественных пространств. На это выделено 284,9 миллиона рублей, в основном из федерального бюджета.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который состоит из четырех федеральных проектов («Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека» и «Формирование комфортной городской среды»), планируется, в частности, сформировать механизм участия граждан в создании комфортной городской среды, а также увеличить долю участвующих в этом россиян до 30 процентов. Общий объем финансирования нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превышает один триллион рублей.

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