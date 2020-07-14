В еще одной российской области благоустроят скверы и дворы

В Саратовской области благоустроят 122 парка и двора в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Об этом заявил министр строительства и ЖКХ региона Павел Мигачев, передает во вторник, 14 июля, издание «Известия. Саратов и регионы».

Отмечается, что по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» в области приведут в порядок 123 дворовые и 109 общественных территорий во всех 42 районах. На соответствующие работы потратят 747 миллионов рублей. Из указанной суммы 732,1 миллиона рублей — из федерального бюджета. 14,9 миллиона рублей — из областного.

«Полностью завершен ремонт на 88 объектах в 10 городах (Аркадак, Балаково, Балашов, Калининск, Красный Кут, Маркс, Новоузенск, Петровск, Пугачев, Хвалынск) и 8 поселках: Балтай, Дергачи, Екатериновка, Ивантеевка, Романовка, Самойловка, Татищево, Михайловский. Идут работы в 25 дворах. Скоро подрядчики приступят к благоустройству еще на 10 объектах», — отметил глава ведомства.

В 2020 году в рамках нацпроекта в регионе уже были благоустроены 34 сквера и парка. Все работы планируется завершить до 1 сентября текущего года.

Ранее сообщалось, что в Перми отремонтировали 25 дворовых территорий по проекту «Жилье и городская среда». Все работы по благоустройству дворов выполняются в соответствии с установленными сроками и требованиями, на объектах организован контроль и специализированный технический надзор.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который состоит из четырех федеральных проектов («Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека» и «Формирование комфортной городской среды»), планируется, в частности, сформировать механизм участия граждан в создании комфортной городской среды, а также увеличить долю участвующих в этом россиян до 30 процентов. Общий объем финансирования нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превышает один триллион рублей.

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