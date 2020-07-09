В Перми отремонтировали 25 дворов

В Перми отремонтировали 25 дворовых территорий в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», сообщает газета «Вечерние ведомости».

Сейчас дворы, отремонтированные по нацпроекту, готовят к приемке. Участие в приемке принимают специалисты районной и городской администрации, жители домов и представители общественных организаций.

Все работы по благоустройству дворов по нацпроекту выполняются в соответствии с установленными сроками и требованиями, на объектах организован контроль и специализированный технический надзор, отмечает издание.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который состоит из четырех федеральных проектов («Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека» и «Формирование комфортной городской среды»), планируется, в частности, сформировать механизм участия граждан в создании комфортной городской среды, а также увеличить долю участвующих в этом россиян до 30 процентов. Общий объем финансирования нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превышает один триллион рублей.

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