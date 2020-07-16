В Барнауле приблизились к завершению масштабного проекта

В Железнодорожном районе Барнаула рабочие близки к завершению масштабного проекта благоустройства двора по национальному проекту «Жилье и городская среда», сообщается на сайте города.

«Когда жильцы приняли решение о благоустройстве, на общем собрании утвердили проект реконструкции придомовой территории. Сделать решили все и за раз: расширить парковку, поставить две детские площадки, вместо протоптанных троп проложить заасфальтированный тротуар, забетонировать и оградить площадку под мусорные контейнеры», — рассказали в районной администрации.

Работы идут второй месяц.

В другом дворе реконструкция только началась. Рабочие приступили к демонтажу старых бордюров.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который состоит из четырех федеральных проектов («Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека» и «Формирование комфортной городской среды»), планируется, в частности, сформировать механизм участия граждан в создании комфортной городской среды, а также увеличить долю участвующих в этом россиян до 30 процентов. Общий объем финансирования нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превышает один триллион рублей.