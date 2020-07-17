В России снизят стоимость жилья

Минстрой намерен решить задачу по снижению себестоимости строительства жилья в России, чтобы сделать квадратные метры более доступными. Об этом сообщил в пятницу, 17 июля, глава ведомства Владимир Якушев на совещании по реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» в Липецкой области, передает ТАСС.

Как пояснил чиновник, уменьшить стоимость строительства можно путем уменьшения кредитных ставок для застройщиков и сокращения числа административных процедур. Также удешевлению жилья будет способствовать внедрение современных технологий в строительстве.

«Нужно сделать так, чтобы земля стала дешевле, чтобы земельные ресурсы были максимально доступными», — добавил Якушев.

Ранее в июле президент Владимир Путин заявил, что у правительства в настоящее время есть исторический шанс кардинально решить квартирный вопрос в России. Он отметил, что решить жилищную проблему в масштабах страны можно, даже несмотря на то, что темпы экономического роста сейчас «не очень устраивают».

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