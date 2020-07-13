Путин заявил об историческом шансе решить жилищный вопрос в России

У правительства есть исторический шанс кардинально решить жилищный вопрос в России, заявил президент Владимир Путин в понедельник, 13 июля, на заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Нужно не упустить этот шанс, это одно из фундаментальных условий нормальной жизни человека и российской семьи, — сказал Путин, обращаясь к вице-премьеру Марату Хуснуллину. — Поэтому я прошу правительство в целом и Вас как человека, который отвечает за эту сферу деятельности, уделить этому направлению особое внимание».

Президент отметил, что решить жилищную проблему в масштабах страны можно даже несмотря на то, что темпы экономического роста сейчас «не очень устраивают».

Ранее в июле сообщалось, что из-за эпидемии коронавируса в России резко повысилась популярность индивидуального жилья — 39 процентов граждан стали рассматривать частные дома как более предпочтительные для проживания.

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