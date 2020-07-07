Россияне стали медленнее покупать жилье

Ограничения, введенные в большинстве городов-миллионников России из-за распространения коронавируса, привели к увеличению сроков продажи квартир на вторичном рынке, свидетельствуют материалы ЦИАН, предоставленные «Ленте.ру».

По данным аналитиков, в первом квартале 2020-го продавцу «вторички» в среднем требовалось около 43 дней, чтобы найти покупателя. Во втором квартале россияне стали заметно медленнее покупать жилье — показатель увеличился до 70 дней. Эксперты отмечают, что на сроки экспозиции в первом квартале также оказывала влияние девальвация курса рубля, из-за чего покупатели быстрее принимали решение о выходе на сделку.

Наибольшее увеличение сроков продажи жилья во втором квартале относительно первого квартала зафиксировано в Волгограде (плюс 87 процентов, до 108 дней), Москве (плюс 83 процента, до 78 дней), Воронеже (плюс 81 процент, до 62 дней), Красноярске (плюс 80 процентов, до 63 дней). Практически не изменился средний срок продажи квартир только в Краснодаре (плюс 2 процента, до 46 дней).

Ранее, в мае, аналитики разъяснили неизбежность снижения цен на жилье в России. Падение стоимости квартир произойдет как на первичном, так и на вторичном рынках, полагают специалисты. Его размер может достичь 30 процентов.

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