Назван срок восстановления московского рынка жилья

Постепенного восстановления объемов предложения, а значит и активизации спроса на столичном рынке жилья можно ждать не раньше конца августа — сентября, когда начнется новый деловой сезон. Такой срок называется в материалах аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Как отмечают аналитики, в начале года цены на вторичное жилье в Москве росли благодаря спросу со стороны инвесторов и ипотечников. С введением карантина спрос резко упал, однако ценовая динамика оставалась положительной. Но, по мнению экспертов, большая часть «карантинного» роста цен носит чисто виртуальный характер и объясняется обычной для продавцов на вторичном рынке боязнью продешевить в непонятной ситуации.

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«В июне мэрия отменила практически все ограничения, что, казалось бы, должно было оживить рынок недвижимости. Но карантин закончился, а рынок так и не проснулся, — констатируют в ИРН. — По-видимому, с окончанием самоизоляции потенциальные участники сделок переключились на решение более срочных и насущных задач, чем купля-продажа квартир».

Аналитики ожидают восстановления активности продавцов и покупателей «вторички» в конце лета — начале осени. Но оживление может и не состояться, если страну накроет очередная волна коронавируса, и в Москве вновь введут карантинный режим, заключают они.

Ранее, в апреле, вторичному рынку жилья в России предрекли впадение в кому. Число сделок со «вторичкой» в обозримом будущем сократится до минимума, предупредили аналитики.

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