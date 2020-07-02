Квартиры в Москве начнут скупать по частям

Существенная доля покупателей недвижимости в Москве может переориентироваться с однокомнатных квартир и студий на комнаты. Это произойдет из-за финансовых проблем, возникших у граждан на фоне распространения коронавируса, говорится в сообщении агентства «ИНКОМ-Недвижимость», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Многим придется отказаться от идеи приобретения отдельного жилья — его начнут активно скупать по частям. Это, в свою очередь, приведет к возрождению популярного в СССР формата коммунальных квартир. «Мы ожидаем, что на "вторичке" старой Москвы спрос на комнаты в этом году вырастет на 6-7 процентов за счет покупателей, которые из-за возникших сложностей с финансами не смогут позволить себе отдельную жилплощадь. Однако есть важное условие: необходимо, чтобы на рынке было достаточное количество комнат с грамотно выставленной стоимостью предложения», — отмечают риелторы.

По их наблюдениям, многие продавцы неиндивидуального жилья сильно завышают цены, особенно когда речь идет о комнатах в центре столицы. «Если стоимость большей части комнат будет выше рыночной (из-за желания продавцов воспользоваться активизацией спроса) и приблизится к ценам на студии и самые бюджетные "однушки", то потенциальные покупатели по возможности отложат сделку, чтобы накопить средства на отдельное жилье», — заключают эксперты.

Всего в Москве в настоящее время продается около двух тысяч комнат, средняя стоимость лота в сегменте составляет 3,4 миллиона рублей, подсчитали в ИНКОМ.

Ранее, в апреле, аналитики сервиса «Яндекс.Недвижимость» заявили, что формат коливингов, или попросту коммунальных квартир, может в ближайшем будущем стать популярным на российском рынке съемного жилья.

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