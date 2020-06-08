Самую дешевую съемную комнату Москвы оценили в десять тысяч рублей

В июне 2020-го минимальная стоимость аренды комнаты в «старой» Москве (без учета предложений в Троицком и Новомосковском округах) — 10 тысяч рублей в месяц, следует из материалов агентства «ИНКОМ-Недвижимость», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

По такой ставке сдается помещение в трехкомнатной коммунальной квартире в доме на улице Софьи Ковалевской (Дмитровский район, Северный округ). В комнате установлены стеклопакеты, есть вся необходимая мебель — новый диван, кресло-кровать, шкаф, стол, также здесь установлен индивидуальный холодильник для арендатора.

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На втором месте списка самых дешевых столичных комнат в аренду — лот, расположенный в «трешке» на последнем этаже 12-этажного дома на улице Академика Янгеля, в шести минутах ходьбы от одноименной станции метро (район Южное Чертаново, Южный округ). Комната полностью меблирована и укомплектована бытовой техникой. Объект оценили в 10,5 тысячи рублей в месяц.

Третью позицию занимает лот с арендной ставкой 11 тысяч рублей: это также комната в коммунальной «трешке». Она расположена на четвертом этаже девятиэтажки на Волгоградском проспекте, в десяти минутах езды от станции метро «Кузьминки» (районы Выхино-Жулебино, Юго-Восточный округ).

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Четвертая и пятая строчки рейтинга достались объектам за 12 тысяч и 13 тысяч рублей. Комнаты сдаются в районах Донской и Гольяново соответственно.

Ранее, в мае, москвичей предупредили об угрозе бегства арендаторов квартир. После окончания режима самоизоляции вероятен отток съемщиков, полагают риелторы. Клиентов на рынке съемного жилья становится все меньше, квартиры освобождаются и пополняют рынок, что приводит к росту уровня конкуренции среди арендодателей.

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