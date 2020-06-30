Найдена самая маленькая квартира Москвы

Самая маленькая квартира-студия на московском рынке новостроек предлагается покупателям в проекте «Дегунин» на севере города — ее площадь составляет 10,6 квадратных метра. Стоимость лота — 3,1 миллиона рублей, говорится в материалах, представленных «Ленте.ру» аналитическим центром Est-a-Tet.

В целом за последний год доля строящихся малогабаритных квартир в столице увеличилась с 1,3 до 2 процентов, подсчитали аналитики. Студии площадью до 15 квадратных метров можно найти в жилых комплексах Loft FM и «Саяны Парк», их стоимость составляет 3,8 миллиона и 2,4 миллиона рублей соответственно. В проектах «Донской квартал» и Co Loft найдены студии площадью 17 квадратных метров.

«Студии, как малогабаритный сегмент жилья, являются высоколиквидным предложением, и, как следствие, инвестиционно привлекательным. Их окупаемость, однако, зависит от множества факторов, связанных с конкретным жилым комплексом — например, от расположения, общей плотности застройки, транспортной доступности, репутации застройщика», — заключают эксперты.

В октябре 2019-го экономист и политолог Михаил Делягин раскритиковал малогабаритные квартиры. Он назвал маленькие студии консервными банками, а застройщиков, продающих чрезмерно компактное жилье, — алчными.

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