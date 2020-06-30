Дом
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
В России за сутки выявили 6693 новых случая заражения коронавирусом
В Антарктиде зафиксировали температурный рекорд
Трансгендерная модель попозировала для Vogue топлес в поддержку ЛГБТ
В Совфеде рассказали об изменении десятков законов в случае принятия поправок
Задержание террориста во Владикавказе сотрудниками ФСБ попало на видео
Порошенко отказался идти на допрос из-за «видосиков»
Тренер Нурмагомедова назвал желаемого соперника для россиянина
Поездка первого грузового поезда по Крымскому мосту попала на видео
Обновлена статистика по зараженным коронавирусом в Москве 
Новости партнеров

Найдена самая маленькая квартира Москвы

Перейти в «Мою Ленту»
Изображение: degunin.ru

Самая маленькая квартира-студия на московском рынке новостроек предлагается покупателям в проекте «Дегунин» на севере города — ее площадь составляет 10,6 квадратных метра. Стоимость лота — 3,1 миллиона рублей, говорится в материалах, представленных «Ленте.ру» аналитическим центром Est-a-Tet.

В целом за последний год доля строящихся малогабаритных квартир в столице увеличилась с 1,3 до 2 процентов, подсчитали аналитики. Студии площадью до 15 квадратных метров можно найти в жилых комплексах Loft FM и «Саяны Парк», их стоимость составляет 3,8 миллиона и 2,4 миллиона рублей соответственно. В проектах «Донской квартал» и Co Loft найдены студии площадью 17 квадратных метров.

«Студии, как малогабаритный сегмент жилья, являются высоколиквидным предложением, и, как следствие, инвестиционно привлекательным. Их окупаемость, однако, зависит от множества факторов, связанных с конкретным жилым комплексом — например, от расположения, общей плотности застройки, транспортной доступности, репутации застройщика», — заключают эксперты.

В октябре 2019-го экономист и политолог Михаил Делягин раскритиковал малогабаритные квартиры. Он назвал маленькие студии консервными банками, а застройщиков, продающих чрезмерно компактное жилье, — алчными.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
***

Обратная связь с отделом «Дом»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Москве предрекли бум спроса на квартиры особого формата
Россиянам предрекли автономную жизнь
В Москве недосчитались балконов
Россиянам предрекли жизнь в микроквартирах
Другие материалы рубрики
Дом00:0121 июня
Граффити с изображением актера Сергея Бодрова стрит-арт команды HoodGraff Team

Осторожно: закрашено

В России уничтожают множество граффити-шедевров. За что власти не любят уличное искусство?
09:28Сегодня

После самоизоляции ставки аренды квартир в Москве упали до минимума

07:45Сегодня

Бедность и ипотека толкнули американцев на сокрытие данных о наводнении

06:47Сегодня

В Каннах выставили на продажу поместье Брижит Бардо

Дом00:0317 июня

«Нам с мужем разрешено жить по-человечески только ночью»

Соседи отравляют жизнь россиянке. Как их шум почти довел ее до нервного срыва
19:5429 июня

Бывшего прокурора Москвы выселили из элитной квартиры

18:5729 июня

Сын российского депутата поселился в доме умершего ветерана

17:2629 июня

У Надежды Бабкиной нашли недвижимость за рубежом

Дом00:04 7 июня

«Возвращайся в свою страну или я убью тебя!»

Интим-услуги, разборки, ненависть и страх: как рынок аренды по всему миру переживает коронавирус
15:4129 июня

Скандальный особняк Майкла Джексона захотели снести

14:0029 июня

В Новой Зеландии выставили на продажу целый город

13:2129 июня

«Росатом» купил в центре Москвы офис за четыре миллиарда рублей

Россия
Россиянам предложили заходить в затопленную после дождя больницу через окно
«Вы что, хотите гражданскую войну развязать?»
Кризис экономики, борьба за власть и сепаратизм: в каких условиях создавалась Конституция 1993 года?
В России заявили о десятках тысяч спасенных жизней во время эпидемии COVID-19
«На врачей давят, чтобы не назначать лекарства»
Сотни детей и взрослых в России мучительно умирают от редких болезней. Почему им не могут помочь?
Названы самые часто забываемые покупки москвичей
«Будет исцеление, но затем придут мучения и смерть»
Убийство, тюрьма и чипирование: откуда взялся отец Сергий, захвативший монастырь на Урале?
В голосовании о поправках в Конституцию поучаствовали более 40 миллионов россиян
Все материалы
Мир
NYT пояснила публикацию о тайном сотрудничестве России и талибов
Пентагон ответил на данные о «сговоре» России и талибов
Сенаторы призвали США к незамедлительному продлению СНВ-3
Тропа невидимой войны
Бразильские индейцы остались один на один с коронавирусом. Как они выживают без помощи властей?
Джо БайденМашина оплошностей
Слабоумие и харассмент — с чем идет на выборы главный соперник Трампа?
Все материалы
Бывший СССР
Названа угроза от биолабораторий США на Украине и в Грузии
В Эстонии проведут референдум об однополых браках
Ветер западный
Лукашенко намекает на вмешательство России в выборы. Почему он молчит о работе американских фондов?
Лукашенко пообещал выстоять на переговорах с Россией
Разделительные полосы
Латвия уравняла солдат СССР с нацистами и хочет запретить главный символ Победы — георгиевскую ленту
Лукашенко предупредил об угрозе распада Белоруссии
Украина рассекретила новые данные о катастрофе в Чернобыле
Власти СССР скрыли информацию о трех десятках аварий на АЭС
Все материалы
Экономика
Цена на бензин в России снова побила рекорд
Коронный номер
Пандемия нанесла сокрушительный удар по мировой экономике. От этого выиграла Африка
Жириновский предложил забирать более половины дохода у российских миллиардеров
Рабский труд
В России сажали за прогулы и опоздание на работу. Это было меньше 100 лет назад
Российская компания лишилась президента ради Путина
Все пойдет по плану
Как правительство и банки помогают малому и среднему бизнесу
Под колесами
Рынок автомобилей переживает самый тяжелый кризис в истории. Что может его спасти?
Все материалы
Силовые структуры
Дело сестер Хачатурян пополнилось новыми томами
Воля воровская
В 90-х подмосковные бандиты работали на воров в законе. Они убивали и отмывали миллионы для боссов
Владелец российской турбазы открыл огонь по полицейским из охотничьего карабина
Приговоренные диагнозом
История карательной психиатрии. Спецпроект «Ленты.ру»
Оперативники ФСБ нашли винтовку у сторожа российского детского лагеря
Юрий Пичугин«Ты что, бессмертный?»
Один из главных воров России оставлял после себя много трупов. Методы 90-х привели его за решетку
Очевидцы сняли на видео момент избиения и похищения человека в российском городе
Все материалы
Наука и техника
Туристы из вермахта
Как немецкие солдаты жили в Крыму во время Второй мировой войны: неизвестные снимки
«Крупнейший прорыв в истории»
 
«Кровавая цена создания единого государства»
Репрессии, тирания и первый грозный царь: как в России возникла абсолютная власть
В Китае выявили потенциально опасный для людей свиной грипп
Потерянное наследие
Уникальные исторические фотографии, которые удалось сохранить
Все материалы
Спорт
Рудковская отреагировала на шутку Урганта о Плющенко
Красная семерка
Первое за 30 лет чемпионство «Ливерпуля», победы МЮ и «Челси» — главные события тура АПЛ
Российская фигуристка вспомнила о просьбах показать «секс» в 14-летнем возрасте
Красные в коридоре
Почести для «Ливерпуля», тяжелый выезд МЮ и лондонское дерби — главные интриги тура АПЛ
25 футболистов казахстанского клуба заразились коронавирусом
Джина Карано«Все мои мужики были слабее меня»
Над американкой издевались в детстве, а она стала легендой ММА и кинозвездой
Карпов ответил назвавшим шахматы расистским видом спорта австралийцам
Все материалы
Культура
От Доктора Дре ушла жена
Что мы там не видели
Поющие рыбаки, абсурд и Россия без геев: над чем шутит голливудская комедия про «Евровидение»
Против Башарова не завели уголовное дело за избиение жен
«Они стараются угождать старшим по рангу»
Вертикаль власти, гигиена и поддержка: чем обезьяны отличаются от людей
Худрук МХАТа призвал «поставить на место» Ефремова
Волочкова представила свою версию попадания в закрытое на карантин село
Серебренникова признали виновным по делу «Седьмой студии»
Режиссер получил три года условно
Все материалы
Интернет и СМИ
В сети высмеяли рассказы о нарушениях на голосовании по Конституции
«Человек, которому было скучно»
Эротика на фоне фотообоев и грязных подворотен — Россия глазами русского философа
Греф ответил на нападки Михалкова
«Главное, чтобы люди думали своей головой»
Почему Россия готова к голосованию в интернете и как простые люди делают его понятнее
Поклонники порнозвезды потребовали удалить все порно с ее участием
На Собчак напали в захваченном монастыре на Урале
Что известно о потасовке во время съемок расследования об опальном священнике
Okko Театр расскажет о городах будущего и покажет квартирник Гребенщикова
Все материалы
Ценности
Внешность 55-летней актрисы на фото топлес удивила поклонников
Инопланетянка из СССР
Как простая модель стала звездой советского кино, связалась с аферистом и чудом избежала смерти
«Единственная красавица в семье Кардашьян» в белье снялась в рекламе косметики
Габриеле д'Аннунцио и Ида Рубинштейн«Он тратил баснословные гонорары на проституток и роскошь»
Как поэт-эротоман правил страной, держал в страхе Муссолини и умер в шикарном особняке
Увеличение ягодиц стало самой популярной процедурой у россиянок в 2020 году
«Иногда в ход шло пиво»
Красный лак, синтетика и сушуары: на какие жертвы шли женщины в СССР ради красоты
Самая красивая женщина в мире снялась в бикини в рекламе популярного бренда
Все материалы
Путешествия
Спрогнозированы сроки открытия белорусской границы для россиян
«Нас чуть не сожрали»
Как туристы отправились рыбачить в открытый океан и сразились за еду с акулами
Россиянин сорвался с семиметровой скалы в Крыму и выжил
«Здесь русских любят больше, чем в России»
Крепкий коньяк, дружба народов и душевные разговоры: зачем российским туристам ехать в Белград
Украинец вышел на берег моря с гранатой и попал на видео
«Я своими руками сделал дом, в котором потом и жил»
Россиянин оказался заперт в Грузии из-за коронавируса. Что помогло ему пережить пандемию?
В России заявили о возможности поездок за границу через Белоруссию
Все материалы
Из жизни
Пирожные в форме коронавируса восхитили покупателей и вызвали огромные очереди
«Они говорят, что Китай и Россия — два брата»
История россиянки о переезде в Китай, больших заработках и карантине
Стало известно о постыдной оплошности принца Гарри
Толстяк сбросил 150 килограммов и раскрыл секрет похудения без спорта
Джулия Лавинг, Бреанна Локвуд и ее муж Аарон «Первый раз, когда я забеременела без мужчины»
Истории бабушек, которые ради своих детей родили собственных внуков
В шкафу похоронного бюро нашли давно забытые останки людей
«Они уверены, что мы пьем водку на завтрак, обед и ужин»
История россиянки, которая в 15 лет переехала в США
Все материалы
Представлен «базовый» Porsche Taycan
Определены самые качественные автомобили 2020 года
Агентство J.D. Power опубликовало новый рейтинг. Больше всего наград у Hyundai Motor Group
Названы автомобили с самыми проблемными двигателями
Как придумали главную дизайнерскую «фишку» Rolls-Royce Phantom
Выясняем, как в интерьере появилась так называемая «Галерея»
Mercedes-Benz создал сериал о жизни манекенов для краш-тестов
Что рисует дизайнер Lamborghini в свободное время
Самолеты, классические спорткары и гоночные машины кисти Матеуша Вовка
Обновленный Audi Q5 получил фонари со «световыми подписями»
Все материалы
Дом
Илон Маск продал дом почти за 30 миллионов долларов
Граффити с изображением актера Сергея Бодрова стрит-арт команды HoodGraff TeamОсторожно: закрашено
В России уничтожают множество граффити-шедевров. За что власти не любят уличное искусство?
«Нам с мужем разрешено жить по-человечески только ночью»
Соседи отравляют жизнь россиянке. Как их шум почти довел ее до нервного срыва
«Возвращайся в свою страну или я убью тебя!»
Интим-услуги, разборки, ненависть и страх: как рынок аренды по всему миру переживает коронавирус
Дышите ровно
Какими россияне видят врачей, спасающих страну от коронавируса
Все материалы
Нацпроекты
Российский регион потратил сотни миллионов рублей на промышленные парки
Путин объявил дату начала ЕГЭ
Как будут проходить экзамены в условиях пандемии и кому их можно не сдавать?
Десятки тысяч жителей российского региона получат доступ к интернету
В России перенесли ЕГЭ
Что нужно знать о решении властей и к чему готовиться школьникам
Ученые предложили новую технологию массового тестирования на коронавирус
Число зараженных коронавирусом в России превысило 50 тысяч
Больше всего случаев в Москве и Московской области
Атомный ледокол «Арктика» вышел на заключительный этап испытаний
Все материалы