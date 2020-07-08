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Россияне бросились скупать готовое жилье

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Фото: Globallookpress.com

В июне 2020-го спрос на вторичное жилье в крупнейших городах России показал рекордный рост — почти на 39 процентов по сравнению с показателем за аналогичный период 2019-го. О том, что россияне бросились скупать готовое жилье, свидетельствуют материалы сервиса «Авито Недвижимость», поступившие в редакцию «Ленты.ру».

«После сокращения спроса из-за введения карантинных мер в конце апреля началось восстановление рынка: уже в июне 2020 года он показал значительный прирост по сравнению с прошлогодними данными — на 38,7 процента. При этом во втором квартале средняя цена квадратного метра вторичного жилья повысилась на 4,9 процента и сейчас составляет 55,5 тысячи рублей по России», — говорится в исследовании.

По подсчетам аналитиков, в Москве квадратный метр «вторички» в настоящее время в среднем стоит 211 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге — 121 тысячу рублей. За год заметнее всего — на 15 процентов — подорожало готовое жилье в Сочи (115,3 тысячи рублей за квадратный метр).

Ранее в июле сообщалось, что ограничения, введенные в большинстве городов-миллионников России из-за распространения коронавируса, привели к увеличению сроков продажи квартир на вторичном рынке. По данным экспертов, в первом квартале 2020-го продавцу «вторички» в среднем требовалось около 43 дней, чтобы найти покупателя. Во втором квартале этот показатель увеличился до 70 дней.

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