Названы регионы России с самым дешевым жильем

Самые низкие в России цены на жилье зафиксированы в новостройках Кабардино-Балкарии, Дагестана, Калмыкии, Северной Осетии и Карачаево-Черкесии. Регионы с дешевой первичной недвижимостью назвал телеканал RT на основе данных Росстата.

По данным статистического ведомства, в Кабардино-Балкарии квадратный метр строящихся квартир стоит в среднем 29,7 тысяч рублей, в Дагестане — 32 тысячи, в Калмыкии — 33 тысячи, в Северной Осетии — 34,5 тысячи, в Карачаево-Черкесии — 36 тысяч рублей.

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Самые высокие цены на жилье в свою очередь в Москве (214,3 тысячи за квадратный метр), Сахалинской области (122,9 тысячи), Санкт-Петербурге (118,7 тысячи). В среднем цена «квадрата» в российских новостройках по итогам первого квартала 2020-го составила 71,5 тысячи рублей.

Ранее стало известно, что в середине июня продажи жилья в российских новостройках вернулись на докоронавирусный уровень начала марта, составив 7,3 тысячи квартир в неделю. В период с 15 по 21 июня в стране было реализовано квартир на общую сумму 31,3 миллиарда рублей. Их общая площадь достигла 361,4 тысячи квадратных метров, подсчитали аналитики.

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