Продажи квартир в России вернулись на докоронавирусный уровень

В середине июня продажи жилья в российских новостройках вернулись на докоронавирусный уровень начала марта, составив 7,3 тысячи квартир в неделю. Об этом говорится в сообщении ипотечной компании «Дом.рф», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В период с 15 по 21 июня в стране было реализовано квартир на общую сумму 31,3 миллиарда рублей. Их общая площадь достигла 361,4 тысячи квадратных метров, подсчитали аналитики. Для сравнения: в начале марта объем продаж составлял около 6,5 тысячи квартир в неделю на сумму 28 миллиардов рублей.

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«Одним из главных факторов возвращения продаж к докризисному уровню стала программа льготной ипотеки на новостройки под 6,5 процента. По поручению президента лимиты по программе увеличены до 12 миллионов рублей для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и до 6 миллионов рублей для жителей остальных регионов. Это позволит охватить условиями программы 95 процентов всех квартир в новостройках», — приводятся в сообщении слова главы «Дом.рф» Виталия Мутко.

Также рост продаж в июне может отчасти объясняться реализацией населением отложенного спроса на жилье, отмечают в компании. В апреле–мае заключение сделок осложнялось действовавшим в большинстве городов режимом самоизоляции.

Ранее в июле стало известно, что по итогам первого полугодия 2020-го квартиры подорожали в новостройках 63 из 70 крупнейших городов России, в семи — подешевели. Самый значительный рост зафиксирован в Сочи, где квадратный метр прибавил в цене более 15 процентов.

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