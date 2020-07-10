Российский город попал в десятку мегаполисов мира с быстро дорожающим жильем

За год к апрелю 2020-го наиболее сильный рост цен на жилье среди мегаполисов мира показала Манила — столица Филиппин. Недвижимость в ней подорожала на 22 процента, следует из материалов консалтинговой компании Knight Frank, поступивших в редакцию «Ленты.ру».

На втором и третьем местах — Будапешт (Венгрия) и Измир (Турция). В обоих городах квадратные метры выросли в цене на 16 процентов. В топ-10 также вошли (в порядке убывания роста стоимости жилья): Анкара (Турция), Загреб (Хорватия), Санкт-Петербург (плюс 14 процентов, Россия), Иерусалим (Израиль), Варшава (Польша), Сеул (Южная Корея) и Мельбурн (Австралия).

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Таким образом, российская культурная столица попала в десятку городов с быстро дорожающей недвижимостью. Москва заняла в рейтинге 143-е место, за год жилье в ней подешевело более чем на 3 процента. В исследовании отмечается, что данные были собраны на конец марта 2020-го, когда пандемия достигла своего пика в некоторых частях Азии, но еще не набрала обороты на территории Европы, Северной и Южной Америки.

Ранее, в июне, была названа страна с самой дорогой в мире недвижимостью — Монако. В среднем квадратный метр жилья в ней стоит более 48 тысяч евро (3,7 миллиона рублей). В районе Монте-Карло этот показатель равен 53 тысячам евро (более 4 миллионов рублей).

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