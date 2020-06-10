Раскрыто влияние коронавируса на мировой рынок недвижимости

Объем мирового рынка аренды недвижимости по итогам 2020 года может вырасти до 1,79 триллиона долларов. Об этом говорится в исследовании, опубликованном на портале Research and Markets.

Согласно раскрытым данным, в 2019-м объем рынка составил 1,76 триллиона долларов. Таким образом, в 2020-м ожидается его рост на 1,6 процента. Низкие темпа роста объясняются проблемами в мировой экономике, возникшими под влиянием пандемии коронавируса и мер, принятых для ее сдерживания.

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Эксперты прогнозируют возобновление темпов роста арендного рынка в 2021 году. В 2023-м, согласно их ожиданиям, объем рынка достигнет 2,22 триллиона долларов. В 2019-м, по подсчетам Research and Markets, 32 процента рынка аренды недвижимости было сосредоточено в Азиатско-Тихоокеанском регионе, доля Западной Европы составила 29 процентов.

Ранее, в марте, сообщалось, что из-за пандемии коронавируса повысился спрос на жилье в ряде стран. В настоящее время инвесторам прежде всего интересны объекты в США, на Карибских островах, в Испании, Великобритании и Германии.

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