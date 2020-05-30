Продавцы жилья в Испании отказались снижать цены из-за пандемии

Падение цен на жилье в Испании в ближайшем будущем маловероятно — несмотря на негативное влияние пандемии коронавируса на местный рынок недвижимости. Об этом сообщает EuroWeekly News со ссылкой на данные консалтинговой фирмы Savills Aguirre Newman.

Как отмечают аналитики, снижения стоимости недвижимости в краткосрочной перспективе не будет, но в сложившихся условиях покупатели получили возможность больше времени тратить на выбор объектов. Многие ждут скидок, не торопясь заключать сделки.

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В то же время продавцы жилья в Испании пока отказываются идти на уступки. Цены на жилье в стране демонстрируют стабильность: их падения не наблюдается ни на рынке купли-продажи, ни в арендном секторе. Более того, в популярном среди туристов регионе Коста-дель-Соль ставки аренды квартир с 2018 года увеличились на 20 процентов из-за дефицита предложений.

Ранее в мае Европе предрекли масштабное падение цен на жилье. По итогам 2020-го цены на недвижимость в Испании, Ирландии, Италии и Великобритании могут снизиться на 3-3,5 процента. В Португалии падение составит 2,5 процента, в Бельгии, Франции и Германии — 1,2-1,4 процента. Исключением станет Швейцария, где даже в 2020-м, несмотря на пандемию коронавируса, недвижимость может подорожать на 0,5 процента.

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