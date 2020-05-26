Швеции предрекли обвал цен на жилье

Влияние экономического кризиса в Швеции на рынок недвижимости станет ощутимым во второй половине 2020 года. Об этом заявила главный экономист банковской компании Handelsbanken Кристина Найман, пишет The Local.

По итогам апреля средняя стоимость квартир в стране снизилась на 3,4 процента, дома подешевели на 1,1 процента. В Handelsbanken прогнозируют дальнейшее падение ценников. «Мы ожидаем, что восстановление после текущего кризиса будет относительно медленным, с сохранением высокого уровня безработицы на протяжении нескольких лет», — предрекла Найман.

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По расчетам Handelsbanken, цены на жилье в Швеции по итогам 2020 года снизятся на 10 процентов. Если уровень безработицы достигнет 15 процентов, то обвал стоимости недвижимости может составить 20 процентов. «Ключевую роль (в формировании цен на жилье — прим. «Ленты.ру») играет рынок труда. Кроме того, на настроения граждан влияет экономическая нестабильность», — заключила Найман.

Ранее в мае сообщалось, что Швеция приготовилась к рекордному экономическому кризису со времен Второй мировой войны. Его возможное развитие связано с отказом властей страны от жесткого карантина из-за пандемии коронавируса.

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