Китайцы начали скупать дорогое жилье по всему миру

Состоятельные китайские покупатели вернулись на мировой рынок недвижимости после стабилизации ситуации с распространением коронавируса. Об этом сообщает Bloomberg.

Китайцы начали скупать дорогое жилье в самом Китае и по всему миру — в Сингапуре, Австралии, Новой Зеландии, Южной Корее и других странах, чтобы избежать финансовых потерь из-за падения курса юаня. Наибольшей популярностью пользуются объекты в Шанхае, Сеуле и Сиднее. Зачастую сделки заключаются дистанционно: покупатели делают выбор с помощью фотографий и виртуальных туров по домам.

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По данным риелтороского агентства Juwai Iqi, китайский спрос на недвижимость в Южной Корее в первом квартале 2020-го увеличился на 180 процентов по сравнению с показателем за предыдущий квартал. В Новой Зеландии зафиксирован 75-процентный рост числа обращений, в Великобритании и США, напротив, спрос со стороны китайских клиентов снизился на 32 и 18 процентов соответственно.

Как отмечают аналитики, высокий спрос на элитную недвижимость провоцирует ее удорожание в Китае и сдерживает обвал цен в других странах.

Ранее сообщалось, что в апреле 2020-го российские граждане обошли китайцев по количеству приобретенной недвижимости в Турции. Среди иностранных покупателей турецких объектов лидируют клиенты из Ирана и Ирака (вместе они купили за месяц 260 лотов), россияне на третьем месте (61 лот), жители Афганистана — на четвертом (54 объекта), китайцы — на пятом (40).

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