Более 100 миллионов китайцев изолировали из-за новой вспышки коронавируса

На северо-востоке Китая более 108 миллионов человек попали под карантинные меры из-за новой вспышки коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным издания, в регионе зарегистрировали лишь 34 случая заражения, однако власти решили прекратить в провинции Цзилинь автобусное и железнодорожное сообщение, закрыть школы и изолировать людей. Отмечается, что это привело жителей в замешательство — они считали, что эпидемия в стране закончена.

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Сложившуюся ситуацию издание называет признаком того, насколько хрупким будет процесс снятия ограничения в Китае и других странах, поскольку даже малейший намек на возрождение инфекции может вернуть строгую изоляцию.

Руководство города Шулань заявило о принятии строгих мер для сдерживания нового распространения коронавируса. В частности, власти объявили о закрытии жилых комплексов, где проживают люди с подтвержденным коронавирусом либо подозрением на него. Раз в два дня один из членов семьи сможет отлучаться из дома на два часа за покупкой предметов первой необходимости. Въезды и выезды закрыты из Шуланя и близлежащих городов.

В середине апреля главный эпидемиолог Китая Чжун Наньшань оценил вероятность второй волны вспышки коронавируса в стране. По его словам, несмотря на то что есть риск завоза и распространения заражения из других стран, вероятность новой масштабной вспышки достаточно мала. Он объяснил это тем, что в Китае очень жесткие профилактические меры.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

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